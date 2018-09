VALLOUREC : Vallourec lance sa nouvelle marque Vallourec.smart

Communiqué de presse

Vallourec lance sa nouvelle marque Vallourec.smart

Rio / Boulogne-Billancourt, 24 septembre 2018 - Le Groupe accélère sa transformation et lance une nouvelle marque, Vallourec.smart, pour répondre aux besoins des clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Cette décision illustre l'ambition du Groupe : offrir des services numériques innovants et compléter ses solutions tubulaires qui font sa réputation mondiale. Vallourec présentera les premières offres commerciales de la marque à l'occasion du salon RIO Oil & Gas qui ouvre ses portes aujourd'hui.



« Cette nouvelle marque montre que nous sommes déterminés à innover pour et avec nos clients, et à leur proposer une offre de services de bout en bout pour accompagner leur transition numérique », explique Philippe Crouzet, Président du Directoire de Vallourec.

À propos de Vallourec.smart

Vallourec.smart est notre marque de solutions intelligentes, combinant le meilleur de nos compétences physiques et numériques. D'une entreprise qui conçoit et fabrique des tubes à un partenaire global et numérique axé sur le client. Il représente plus qu'une marque de services, une expérience client globale et digitale.

Pour tout savoir sur Vallourec.smart : http://www.vallourec.com/Vallourec.smart



À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d'une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 19 500 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK) éligible au Service de Règlement Différé (SRD), Vallourec fait partie des indices SBF 120 et Next 150.

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (ISIN code : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et l'action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

