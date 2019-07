VALLOUREC : aborde le second semestre avec confiance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

"La recovery" continue pour Vallourec. Le spécialiste des tubes pour l'industrie pétrolière, en plein redressement, a dévoilé des résultats trimestriels très encourageants. L'industriel a par ailleurs confirmé, une nouvelle fois, qu'il respecterait son covenant bancaire à la fin de l'exercice, écartant le scénario, redouté par les investisseurs, d'un appel au marché. La Bourse apprécié. Vers 16h, le titre bondit de 9% à 2,94 euros. Certes, le groupe est encore en perte au deuxième trimestre, mais celle-ci s'est significativement réduite.Vallourec a accusé au deuxième trimestre 2019 une perte nette de 77 millions d'euros, contre une perte nette de 137 millions un an plus tôt. Le résultat brut d'exploitation du fabricant de tubes sans soudure en acier a bondi, passant en un an de 23 à 102 millions. Il représente 9,4% du chiffre d'affaires, contre 2,3% au deuxième trimestre 2018. Le chiffre d'affaires a progressé de 10% à 1,084 milliards.Le flux de trésorerie disponible est revenu en territoire positif à 16 millions, contre - 164 millions un an plus tôt.Fort de ces résultats, Vallourec a confirmé la reprise de l'activité Pétrole et Gaz, principalement tirée par les marchés internationaux.Dans ce cadre, le groupe a confirmé également ses objectifs 2019 avec une forte croissance du résultat brut d'exploitation, soutenue par les tendances de marché, les économies supplémentaires et la poursuite du déploiement des nouvelles routes de production compétitives du groupe.Vallourec entend également poursuivre l'amélioration de son besoin en fonds de roulement, au-delà des mouvements saisonniers habituels, avec une réduction du nombre de jours de besoin en fonds de roulement, en moyenne trimestrielle et en fin d'exercice.Le groupe prévoit par ailleurs des investissements industriels de l'ordre de 180 millions d'euros, un niveau reflétant les besoins correspondant à sa nouvelle empreinte industrielle.Sur la base des tendances actuelles de marché et de ces objectifs, Vallourec assure son covenant bancaire sera respecté à la fin de l'exercice.Société Générale a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 2,82 euros sur Vallourec. La publication par le groupe d'un Ebitda significativement supérieur aux attentes au deuxième trimestre devrait favoriser une révision à la hausse des attentes du consensus, estime le broker.Morgan Stanley a relevé son objectif de cours sur Vallourec de 3 à 3,4 euros tout en réitérant sa recommandation Sous-pondérer. Les résultats du deuxième trimestre ont bénéficié de la reprise internationale du secteur mais aussi des mesures de restructuration mises en oeuvre.