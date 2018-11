VALLOUREC : affirme que sa liquidité est solide après la dégradation de Standard & Poor's

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Suite à l’abaissement de sa note de crédit par Standard & Poor's de B à B-, Vallourec affirme dans un communiqué que sa liquidité est solide. Le spécialiste des tubes sans soudure disposait au 30 septembre 2018 de 769 millions d’euros de trésorerie et de 2,2 milliards d’euros de lignes de crédit bancaires à moyen et long terme confirmées et non tirées. A la même date, son endettement net était de 2 097 millions d’euros, dont une dette à court terme de 1 072 millions d`euros, incluant 264 millions d`euros de billets de trésorerie." Le ratio d'endettement retraité selon la définition des contrats bancaires (" covenant bancaire ") était évalué à 71% au 30 septembre 2018, loin du plafond fixé à 100% ", explique Vallourec.Le ratio d'endettement défini dans les contrats bancaires est égal au rapport entre la dette nette consolidée du groupe et les capitaux propres du groupe retraités des gains et pertes sur produits dérivés et des écarts d'évaluation (gains et pertes sur les filiales consolidées en devises).Ce ratio bancaire d`endettement est testé une fois par an, au 31 décembre, et doit respecter un plafond de 100% à cette date.Au final, Vallourec indique qu'il devrait respecter son covenant bancaire à fin 2019.