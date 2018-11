VALLOUREC : communiqué de presse

Communiqué de presse

Boulogne-Billancourt (France), le 26 novembre 2018

Vallourec apporte des précisions complémentaires concernant sa situation de liquidité.

La liquidité de Vallourec est solide.

Le Groupe disposait au 30 septembre 2018 de 769 millions d'euros de trésorerie et de 2,2 milliards d'euros de lignes de crédit bancaires à moyen et long terme confirmées et non tirées. A la même date, son endettement net était de 2 097 millions d'euros, dont une dette à court terme de 1 072 millions d'euros, incluant 264 millions d'euros de billets de trésorerie.

Le ratio d'endettement retraité selon la définition des contrats bancaires (« covenant bancaire ») était évalué à 71% au 30 septembre 2018, loin du plafond fixé à 100%.

Le ratio d'endettement défini dans les contrats bancaires est égal au rapport entre la dette nette consolidée du Groupe* et les capitaux propres du Groupe retraités des gains et pertes sur produits dérivés et des écarts d'évaluation (gains et pertes sur les filiales consolidées en devises). Ce ratio bancaire d'endettement est testé une fois par an, au 31 décembre, et doit respecter un plafond de 100% à cette date.

Pour 2019 :

Vallourec a pour objectif une poursuite de la croissance de son activité pour les compagnies pétrolières et gazières, et vise de nouvelles économies de coûts importantes, ainsi que la poursuite du déploiement de ses nouvelles routes de production les plus compétitives, chacun de ces objectifs devant contribuer à une nouvelle amélioration de son résultat brut d'exploitation.

Le Groupe rappelle par ailleurs que la hausse de son besoin en fonds de roulement sur les neuf premiers mois de 2018 s'analyse pour une large partie comme la contrepartie, par nature non récurrente, de son niveau particulièrement faible tel que mesuré en nombre de jours de ventes fin décembre 2017. Enfin, ses besoins en investissements industriels resteront limités.

Il résulte de ces différents éléments que, sur la base des objectifs décrits ci-dessus et des tendances actuelles macroéconomiques et de ses marchés**, le Groupe respecterait son covenant bancaire à fin 2019.

(*) Dont le prêt actionnaire au Brésil.

(**) Cf le paragraphe Réflexions et informations et prospectives de ce communiqué.

Réflexions et informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des réflexions et des informations prospectives. De par leur nature, ces réflexions et informations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits et services ou les performances futures. Bien que la Direction de Vallourec estime que ces réflexions et informations prospectives sont raisonnables, Vallourec ne peut garantir leur exactitude ou leur exhaustivité. Ces réflexions et informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes qui sont difficiles à prévoir et généralement en dehors du contrôle de Vallourec, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les réflexions et les informations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Vallourec auprès de l'AMF, y compris ceux énumérés dans la section «Facteurs de Risques » du Document de référence déposé auprès de l'AMF le 21 Mars 2018.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d'une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 19 500 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK) éligible au Service de Règlement Différé (SRD), Vallourec fait partie des indices SBF 120 et Next 150.

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (ISIN code : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et l'action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

www.vallourec.com

Définitions des données financières à caractère non strictement comptable

Investissements industriels bruts : Les investissements industriels bruts se définissent comme la somme des décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles et ceux liés aux acquisitions d'actifs biologiques.

Cash-flow disponible (Free cash-flow, FCF) : Le cash-flow disponible se définit comme la capacité d'autofinancement après prise en compte des investissements industriels bruts et de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité.

Marge industrielle : La marge industrielle se définit comme la différence entre le chiffre d'affaires et les coûts industriels des produits vendus (c'est-à-dire après imputation des coûts industriels variables et des coûts industriels fixes), hors amortissements.

Dette nette consolidée : La dette nette consolidée se définit comme les emprunts et dettes financières non courants + emprunts et concours bancaires courants - Trésorerie et équivalents de trésorerie.

Covenant bancaire : Tel que défini dans les contrats bancaires, le ratio « covenant bancaire » est le rapport entre la dette nette consolidée du Groupe (y compris le prêt d'actionnaire au Brésil) sur les capitaux propres du Groupe retraités des gains et pertes sur produits dérivés et des écarts d'évaluation (gains et pertes sur les filiales consolidées en devises).

Données à taux de change constants : Les données présentées « à taux de change constants » sont calculées en neutralisant l'effet de conversion en euro du chiffre d'affaires des sociétés du Groupe dont la devise fonctionnelle n'est pas l'euro. L'effet de change de conversion est neutralisé par l'application des taux de change de l'année N-1 au chiffre d'affaires de l'année N de ces sociétés.





