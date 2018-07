VALLOUREC : confirme son objectif 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vallourec a accusé au deuxième trimestre 2018 une perte nette de 137 millions d'euros, contre une perte nette de 128 millions un an plus tôt. Le résultat brut d'exploitation s'est établi à 23 millions d'euros. Il a progressé de 20 millions d'euros grâce à la hausse du chiffre d'affaires, une amélioration de la marge industrielle, les économies générées par le Plan de Transformation et la baisse des coûts. Le chiffre d'affaires a grimpé de 5,3% à 982 millions grâce à un effet volume positif de 6,3 % et un effet prix/mix de 7,5 %, partiellement compensés par un effet devises négatif de -8,5 %.Ceci est principalement dû à l'impact positif de l'augmentation des volumes et des prix aux Etats-Unis ainsi qu'à une amélioration générale des conditions de marché.Malgré l'évolution défavorable des taux de change et des prix des matières premières au premier semestre 2018, qui sont aujourd'hui stabilisés, Vallourec confirme ses perspectives positives pour l'année grâce à la reprise progressive de ses principaux marchés et les importantes économies de coûts générées par son Plan de Transformation.Vallourec vise un résultat brut d'exploitation 2018 en amélioration par rapport à 2017, avec un second semestre 2018 en forte progression par rapport à celui du premier semestre.