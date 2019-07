VALLOUREC :, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du jeudi 25 juillet 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

VALLOUREC (+14,63% à 3,09 euros)Le fabricant de tubes sans soudure en acier bondit dans le sillage de son deuxième trimestre 2019. Vallourec a ainsi affiché une perte nette de 77 millions d'euros, contre une perte nette de 137 millions un an plus tôt. Le résultat brut d'exploitation du fabricant de tubes sans soudure en acier a bondi, passant en un an de 23 à 102 millions. Il représente 9,4% du chiffre d'affaires, contre 2,3% au deuxième trimestre 2018. Le chiffre d'affaires a progressé de 10% à 1,084 milliards. La production expédiée a grimpé de 6% à 605 milliers de tonnes. Le flux de trésorerie disponible est revenu en territoire positif à 16 millions, contre - 164 millions un an plus tôt.