VALLOUREC : sacrifie plus de 900 postes en Amérique du Nord

Vallourec progresse de 2,9% à 1,132 euro, pénalisé par la rechute des cours du pétrole. Face à un marché pétrolier sérieusement déprimé, le fabricant de tubes sans soudure en acier, à la situation financière fragile, a réagi avec force. Il a annoncé ce matin un plan de réduction de ses effectifs en Amérique du Nord, où est installé un quart de sa capacité de production. Cette réduction affectera plus de 900 postes (soit plus du tiers de son effectif total en Amérique du Nord) dans l'ensemble de ses usines et de ses fonctions support.Elle prendra effet dans les prochaines semaines, après information interne et obligations règlementaires.Par ailleurs, comme cela a été déjà commenté, partout où le groupe opère, Vallourec met en place les mesures appropriées d'adaptation des heures travaillées en fonction de l'activité, ainsi que la réduction des coûts fixes et des investissements, tout en renforçant les mesures de sécurité pour protéger ses salariés du Covid-19.Edouard Guinotte, président du directoire, a déclaré " Le monde et l'industrie du pétrole et du gaz traversent une période sans précédent, en particulier aux Etats Unis. Les décisions que nous annonçons aujourd'hui sont nécessaires dans un environnement de marché qui se dégrade rapidement et préservent notre capacité à servir nos clients avec flexibilité et efficacité. Nous ne les prenons pas à la légère, et seulement après avoir évalué plusieurs alternatives".