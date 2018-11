VALLOUREC : vise un résultat brut d'exploitation en progression continue au quatrième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vallourec a publié ses résultats au titre de son troisième trimestre 2018. Ainsi, le fabricant de tubes en acier sans soudures a enregistré une perte nette (part du groupe) de 92 millions d’euros sur la période, à comparer avec une perte nette de 119 millions d’euros un an plus tôt. Le résultat brut d’exploitation est ressorti à 43 millions d’euros, contre 9 millions d’euros lors du troisième trimestre 2017. Quant au chiffre d’affaires, il est resté quasi stable à 961 millions d’euros." Au troisième trimestre, le résultat brut d'exploitation de Vallourec a continué à progresser, reflétant les hausses de prix passées sur les produits OCTG aux Etats-Unis ", a commenté Philippe Crouzet, le Président du Directoire." Le groupe génère des économies de coûts significatives et sécurise des succès commerciaux dans toutes les régions grâce à ses nouvelles routes depuis la Chine et le Brésil ", a ajouté le dirigeant.S'agissant du quatrième trimestre, Vallourec vise un résultat brut d'exploitation en progression continue et plus élevé que celui du troisième trimestre 2018.