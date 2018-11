Vallourec : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vendredi, Vallourec a chuté de plus de 32% à 2,61 euros après avoir atteint en début de séance 2,5 euros, soit son plus bas niveau depuis 2016. Le fabricant de tubes en acier sans soudures a dévoilé des résultats trimestriels en progression, mais les investisseurs sanctionnent la consommation de trésorerie du groupe. Le cash-flow disponible de la société de services pétroliers s'est dégradé à -153 millions, contre -72 millions au troisième trimestre 2017. Déçu, Jefferies a abaissé son objectif de cours sur le titre de 4,9 à 4,4 euros tout en réitérant sa recommandation Conserver.Vallourec a enregistré une perte nette de 92 millions d'euros sur la période, à comparer avec une perte nette de 119 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat brut d'exploitation est ressorti à 43 millions d'euros, contre 9 millions d'euros lors du troisième trimestre 2017, soutenu par la hausse des prix de ces produits aux Etats-Unis. Quant au chiffre d'affaires, il est resté quasi stable à 961 millions d'euros.Vallourec prévoit pour le trimestre en cours une accélération de la hausse de son résultat brut d'exploitation.Jefferies n'est pas le seul à abaisser son objectif de cours. Oddo BHF a réduit le sien de 8 à 6 euros. Pour autant, le courtier préférant voir le verre à moitié plein, a confirmé sa recommandation d'Achat sur l'une de ses valeurs préférées. Les résultats du troisième trimestre traduisent toujours une bonne dynamique en Amérique du Nord ainsi que l'impact du Plan de Transformation, a commenté le broker.Kepler Cheuvreux enfin, a réduit son objectif de cours de 8 à 7 euros tout en restant à l'Achat.