Vallourec : A suivre aujourd'hui

Les fonds " Sociétés de projets industriels ", gérés par Bpifrance et souscrits conjointement par le Programme d'investissements d'avenir et la Banque européenne d'investissement dans le cadre du " Plan Juncker ", sont entrés au capital de Vallourec Umbilicals, spécialisée dans la fabrication de tubes pour ombilicaux, afin d'accompagner et financer sa phase d'industrialisation à plus grande échelle.Grâce à cet investissement, Vallourec Umbilicals pourra tripler sa capacité de production et se donne ainsi les moyens de devenir un acteur clé sur son marché en croissance des tubes pour ombilicaux offshore.Stéphane Chrobot, Directeur général de Vallourec Umbilicals, indique: " Nous nous réjouissons de cet investissement stratégique majeur pour notre entreprise. Ce projet va nous permettre de tripler notre capacité de production afin de répondre aux attentes du marché tout en raccourcissant nos délais de production, une exigence dans le marché des projets offshore SURF (Subsea, Umbilicals, Risers & Flowlines). Nos fournisseurs et sous-traitants profiteront également de cet accroissement d'activité qui nécessitera par ailleurs l'embauche et la formation d'une centaine de personnes d'ici 2020. "