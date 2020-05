Vallourec : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vallourec a dévoilé des résultats trimestriels contrastés et des perspectives prudentes. Confronté à la chute du pétrole et à une crise inédite, le fabricant de tubes sans soudure en acier dédiés à l'industrie pétrolière a annoncé de nouvelles mesures d'économies et reporté à plus tard son augmentation de capital de 800 millions d'euros. Sur les trois premiers mois de l'exercice, le groupe industriel français a accusé une perte nette de 74 millions d'euros, contre une perte de 90 millions un an plus tôt.Le résultat brut d'exploitation est resté quasi stable à 68 millions, avec une marge en hausse de 1,5 point à 8%. Le chiffre d'affaires, en revanche, a reculé de 17% à 853 millions, reflétant principalement la baisse des revenus dans le Pétrole & Gaz.Les flux de trésorerie générés par l'activité se sont établis à - 31 millions d'euros, contre - 29 millions d'euros au premier trimestre 2019.Le groupe a généré un flux de trésorerie disponible négatif de - 181 millions d'euros au premier trimestre 2020, contre - 159 millions d'euros au premier trimestre 2019.Au 31 mars 2020, la dette nette s'élève à 2,267 milliards d'euros, contre 2,031 milliards d'euros au 31 décembre 2019.Face à la chute de ses marchés, Vallourec rappelle qu'en Amérique du Nord la réduction de l'effectif de plus d'un tiers (plus de 900 postes), dans l'ensemble les usines ainsi que des fonctions de support a été décidée et sera effective pour l'essentiel en mai 2020.Des économies supplémentaires seront générées par le renforcement du contrôle des dépenses (revue des contrats d'approvisionnement, baisse des niveaux de délégation des dépenses, etc) ainsi que par le gel des embauches.Au plein ajustement des coûts variables (y compris la main d'œuvre directe), Vallourec a ajouté 130 millions d'euros d'économies brutes visées en 2020.Le groupe contrôlera strictement son flux de trésorerie grâce à la réduction de 20% de l'enveloppe d'investissement prévue pour 2020, comparée aux environ 200 millions d'euros annoncés en février 2020, ainsi que de son besoin en fonds de roulement grâce aux plans d'actions en cours, à la baisse de l'activité et à l'effet de saisonnalité favorable en fin d'année.Vallourec a reconnu que son activité et ses résultats 2020 devraient être impactés significativement par la crise du Covid-19 et par la baisse des prix du pétrole et des investissements d'Exploration et Production qui en ont résulté, malgré d'importantes mesures de réductions des coûts.Par rapport au premier trimestre ajoute le groupe, les suivants devraient montrer une sévère détérioration des résultats en Amérique du Nord et dans une bien moindre mesure sur les marchés de l'Industrie. Celle-ci devrait être compensée dans une large mesure par une activité accrue dans l'offshore brésilien, ainsi que par le soutien provenant de la bonne tenue des prix du minerai de fer et du carnet de commandes solide pour les aciers spéciaux en EA-MEA.La consommation de flux de trésorerie en 2020 devrait être fortement réduite par rapport au premier trimestre 2020.Alors que les marchés restent volatils, Vallourec a pour intention de procéder à la réalisation de l'augmentation de capital dès que l'environnement opérationnel offrira une meilleure visibilité et que les conditions générales de marché le permettront.