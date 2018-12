Vallourec : CACIB a réduit son exposition

05/12/2018 | 12:05

Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 29 novembre, la filiale de Crédit agricole SA, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), a individuellement franchi en baisse le seuil de 5% des droits de vote de Vallourec, à la suite 'de retours d'emprunts de titres'. CACIB détenait à cette date 5,01% des parts et 4,88% des voix du groupe parapétrolier.



Cependant, le groupe Crédit agricole SA, qui est également exposé à Vallourec via sa filiale CACEIS, n'a à l'occasion franchi aucun seuil et pointait alors globalement à 5,31% du capital et 5,17% des droits de vote.





