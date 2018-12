Vallourec : Crédit Agricole passe sous les 5%

07/12/2018 | 11:43

Crédit Agricole a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 30 novembre, par l'intermédiaire des sociétés Crédit Agricole CIB et CACEIS qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Vallourec et détenir 0,30% du capital et 0,29% des droits de vote.



Ce franchissement de seuil résulte de retours d'emprunts de titres Vallourec par Crédit Agricole CIB au résultat desquels cette dernière entre dans le cas de 'l'exemption de trading'. Crédit Agricole CIB a franchi individuellement en baisse le seuil de 5% du capital.



