Vallourec : Edouard Guinotte est nommé Président

18/09/2019 | 07:49

Le Conseil de Surveillance de Vallourec, réuni hier a délibéré sur le plan de succession du Directoire, dont le mandat arrive à échéance le 15 mars 2020.



Philippe Crouzet n'a pas souhaité voir son mandat renouvelé. Le Conseil a choisi Edouard Guinotte pour lui succéder dans ses fonctions de membre et Président du Directoire à l'issue de son mandat. Il sera nommé pour quatre ans.



' Au cours de sa carrière de plus de vingt ans dans le groupe, largement menée à l'international, il a démontré ses qualités de dirigeant et sa vision stratégique. Il est membre du Comité Exécutif depuis 2017, en charge de la région Moyen-Orient Asie ' indique le groupe.



Olivier Mallet sera reconduit en qualité de membre du Directoire et Directeur Financier du Groupe. Il exercera son mandat jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023.



