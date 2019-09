Vallourec : Edouard Guinotte succèdera à Philippe Crouzet comme Président du Directoire de Vallourec en mars 2020

Page content

Philippe Crouzet n'ayant pas souhaité voir son mandat renouvelé, le Conseil de Surveillance a mené un processus tant interne qu'externe pour la sélection de son successeur. Au terme de celui-ci, sur recommandation du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance, le Conseil a choisi Edouard Guinotte pour lui succéder dans ses fonctions de membre et Président du Directoire à l'issue de son mandat. Il sera nommé pour quatre ans.

Edouard Guinotte a une connaissance approfondie des métiers, des marchés et des clients de Vallourec. Au cours de sa carrière de plus de vingt ans dans le groupe, largement menée à l'international, il a démontré ses qualités de dirigeant et sa vision stratégique. Il est membre du Comité Exécutif depuis 2017, en charge de la région Moyen-Orient Asie.

Olivier Mallet sera reconduit en qualité de membre du Directoire et Directeur Financier du Groupe. Il exercera son mandat jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023.

Vivienne Cox, Présidente du Conseil de Surveillance, a déclaré: « Le Conseil de Surveillance a mené ce processus de sélection en conformité avec les meilleures pratiques de gouvernance. Edouard a toutes les qualités requises pour diriger le groupe Vallourec. Je suis convaincue qu'il saura le conduire vers une nouvelle phase de son développement avec le soutien de l'équipe de direction. Agé de 48 ans, il incarne une nouvelle génération.

Le Conseil de Surveillance salue le travail accompli par Philippe Crouzet durant ces 10 dernières années, dont certaines furent des années de crise très profonde pour notre secteur. Grâce aux décisions courageuses qu'il a prises, Philippe laissera un groupe profondément transformé, reconfiguré industriellement, en ordre de marche pour aborder les défis de l'avenir avec confiance.»





Biographie Edouard Guinotte





Agé de 48 ans, diplômé de l'Ecole des Mines de Paris, Edouard Guinotte est titulaire du Management Program de l'Insead.

Il intègre Vallourec en 1995 comme responsable logistique et production de Vallourec Composants Automobile. Il va effectuer l'ensemble de sa carrière au sein du Groupe et y exercer diverses fonctions dans divers pays.

De 1998 à 2000, il est contrôleur de gestion au niveau du Groupe puis devient directeur d'entité opérationnelle au Mexique pendant 3 ans.

En 2004, il revient dans la division Automobile en tant que directeur marketing avant de devenir en 2007 directeur Stratégie et Développement de l'activité Pétrole et Gaz du Groupe où il mène en particulier les projets d'acquisition des premiers 20% de Tianda ainsi que l'acquisition de Vallourec Saudi Arabia.

De 2011 à 2014 il est Président de Vallourec USA, basé à Houston, conduisant la politique commerciale et le doublement des ventes de Vallourec aux Etats Unis à la suite du démarrage de la nouvelle usine de Youngstown, puis devient Vice-Président en charge du Commerce et du Développement OCTG de la région Hémisphère Est.

Depuis 2017, il est Senior Vice-Président, membre du Comité Exécutif du Groupe en charge du Moyen-Orient et de l'Asie.



Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d'une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 19 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK) éligible au Service de Règlement Différé (SRD), Vallourec fait partie des indices SBF 120 et Next 150. Aux États-Unis, Vallourec a misen place un programme sponsorisé d'American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et l'action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.



