Vallourec : Tenue de l'Assemblée Générale Mixte du 6 avril 2020 à huis clos et diffusée en direct

Tenue de l’Assemblée Générale Mixte du 6 avril 2020 à huis clos et diffusée en direct

Les actionnaires sont invités à voter à distance

Boulogne-Billancourt, le 30 mars 2020 – Vallourec annonce que, dans le cadre des restrictions de circulation et des mesures de confinement imposées par le Gouvernement, son Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) du lundi 6 avril 2020 se tiendra exceptionnellement au siège social de la Société, situé 27, avenue du Général Leclerc, à Boulogne Billancourt, à huis clos.

Dans ce contexte, le Directoire, en accord avec le Conseil de Surveillance, a pris les dispositions exceptionnelles détaillées ci-après.

1 - Modalités de vote par procuration et correspondance

Vallourec rappelle à ses actionnaires n’ayant à ce jour ni demandé de carte d’admission, ni déjà voté à distance (soit par correspondance, soit via une procuration donnée au président de l’assemblée), qu’ils peuvent voter par correspondance par voie électronique jusqu’au dimanche 5 avril 2020 15h (heure de Paris) selon les modalités décrites dans l’avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 20 mars 2020 et disponible sur le site de la Société www.vallourec.com dans la rubrique « Assemblées Générales ». L’ensemble de la documentation relative à l’assemblée générale ainsi que le formulaire de vote sont accessibles sur le site de la Société avec le lien suivant : https://www.vallourec.com/fr/investisseurs/assemblees-generales . Du fait de la tenue de l’assemblée hors la présence des actionnaires, seuls les pouvoirs au bénéfice d’un membre du bureau de l’assemblée pourront être pris en compte.

2 – Questions des actionnaires

Les actionnaires peuvent poser leurs éventuelles questions par écrit en les envoyant, accompagnées d’une attestation d’inscription en compte, sans délai et avant le vendredi 3 avril 2020 à 15h (heure de Paris) au plus tard par email à l’adresse actionnaires@vallourec.com. La Société y répondra dans le compte-rendu de son assemblée, lequel sera publié sur son site www.vallourec.com dans la rubrique « Assemblées Générales ».

3 – Diffusion en direct sur le site internet de la Société

Lundi 6 avril 2020, à compter de 10h00 (heure de Paris), l’Assemblée Générale sera retransmise en direct sur le site de la Société www.vallourec.com dans la rubrique « Assemblées Générales ». La retransmission sera ensuite maintenue en libre accès pour les actionnaires sur le site de la Société.

La Société mettra également en place un échange en direct avec ses actionnaires pendant l’Assemblée Générale (il ne sera toutefois pas possible de proposer des résolutions nouvelles lors de l’assemblée). A cet effet, les questions des actionnaires pourront être adressées via le webcast accessible sur le site de la Société www.vallourec.com dans la rubrique « Assemblées Générales ».





