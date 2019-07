Vallourec : bien orienté avec des propos d'analyste

31/07/2019 | 15:26

Vallourec prend 3,8% sur fond de propos favorables d'Oddo qui reste à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 3,6 à 3,8 euros sur le titre, jugeant les semestriels du fabricant de tubes sans soudure 'de très bonne facture'.



'L'amélioration séquentielle a été significative sous l'impulsion principalement d'une forte contribution de la zone EA-MEA et du Brésil' indique l'analyste, pour qui toutefois 'l'élément probablement le plus marquant est la nette amélioration de free cash-flow'.



'Pour des investissements non quantifiés mais qui pourraient se situer à 60/70 millions, le groupe est confiant quant au rapide et élevé retour sur capitaux investis. Cela constituera un catalyseur supplémentaire', poursuit-il.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.