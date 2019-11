Vallourec confirme ses objectifs 2019 après avoir réduit sa perte au 3e trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de tubes sans soudure pour l'industrie pétrolière Vallourec a confirmé jeudi ses objectifs pour l'année 2019 après avoir enregistré des résultats en hausse au troisième trimestre, portés par le redémarrage des marchés internationaux du pétrole et du gaz.

Au cours du trimestre clos fin septembre, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de Vallourec a pratiquement doublé à 84 millions d'euros d'euros, contre 43 millions d'euros à la même période de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé 10%, à 1,06 milliard d'euros, pour une croissance à taux de change constants de 7%.

La perte nette part du groupe a dans le même temps été réduite à 60 millions d'euros contre 92 millions d'euros un an plus tôt.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes attendaient en moyenne une perte nette de 56 millions d'euros au troisième trimestre, un Ebitda de 82 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 1,05 milliard d'euros.

Vallourec a dégagé un flux de trésorerie disponible positif de 26 millions d'euros au troisième trimestre, contre un flux négatif de 153 millions d'euros au troisième trimestre 2018. Cette amélioration est liée notamment à une baisse du besoin en fonds de roulement, qui a été ramené à 105 jours contre 124 jours à la fin septembre 2018.

"La détermination des équipes à déployer le plan de transformation au cours des dernières années a permis à Vallourec de gagner en compétitivité et de tirer parti du rebond des marchés Pétrole et Gaz dans les régions Europe-Afrique et Moyen-Orient-Asie, comme en témoigne le contrat majeur remporté récemment avec ADNOC [la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi, ndlr]", a commenté Philippe Crouzet, le président du directoire de Vallourec, cité dans un communiqué.

Pour l'ensemble de l'année, le groupe industriel table sur un excédent brut d'exploitation en forte hausse par rapport à 2018, sur la poursuite de l'amélioration du besoin en fonds de roulement et sur des investissements industriels de l'ordre de 180 millions d'euros.

Vallourec a par ailleurs indiqué qu'il visait un flux de trésorerie disponible positif au quatrième trimestre.

"Les grands moteurs pour contribuer à la poursuite de l'amélioration de nos résultats en 2020 sont présents", a par ailleurs indiqué Philippe Crouzet lors d'une conférence téléphonique.

Le président du directoire a notamment cité la poursuite des investissements dans les forages offshore au Brésil et sur d'autres marchés internationaux du pétrole et du gaz, tandis que le marché américain du gaz et pétrole de schiste devrait se stabiliser après une baisse du nombre d'appareils de forage actifs d'environ 20% depuis le début de l'année 2019.

