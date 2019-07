Vallourec confirme ses objectifs après des résultats en amélioration

Paris (awp/afp) - Le fabricant de tubes sans soudure Vallourec a confirmé ses objectifs annuels après un deuxième trimestre marqué par une hausse des ventes et une réduction de la perte nette, grâce à un bon niveau d'activité Pétrole et Gaz en Europe, Afrique, Moyen Orient et Asie.

Le chiffre d'affaires du trimestre écoulé a atteint 1,1 milliard d'euros, en nette hausse de 10% sur un an (et de 8% à changes constants), avec des volumes expédiés et des prix en hausse, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Vallourec a également significativement amélioré son excédent brut d'exploitation, à 102 millions d'euros (contre 23 millions un an auparavant), et prévoit pour l'ensemble de 2019 une "forte croissance" de cet indicateur de performance.

Les performances du deuxième trimestre montrent que "Vallourec est bien engagé sur la voie de la reprise", a commenté le président du directoire Philippe Crouzet, cité dans le communiqué.

Evoquant la suite de l'année, M. Crouzet a estimé qu'un "ralentissement anticipé" dans les activités Pétrole et Gaz en Amérique du Nord "devrait être contrebalancé (...) par un niveau d'activité satisfaisant attendu globalement sur les autres marchés du groupe".

Le dirigeant mise aussi sur les effets positifs du plan de relance en cours, et table au-delà sur un redémarrage en 2020 de l'activité au Brésil.

"Le groupe progresse très bien", a résumé le directeur financier Olivier Mallet au cours d'une conférence téléphonique.

Outre la croissance des ventes et du résultat brut d'exploitation, il a souligné la réalisation d'un flux de trésorerie disponible positif de 16 millions d'euros. Il y a un an, le flux de trésorerie disponible était négatif de 164 millions.

Le bénéfice d'exploitation est aussi repassé dans le vert, d'un million d'euros, contre une perte de 75 millions il y a un an.

La performance du trimestre est notamment liée à l'activité "très dynamique" de secteur Pétrole et Gaz dans la zone Europe, Afrique, Moyen-Orient et Asie (EAMEA), a indiqué M. Mallet.

Le pôle Pétrole et Gaz (incluant la Pétrochimie), qui représente près des trois quarts du chiffre d'affaires, a progressé de 12%.

Dans la division Industrie et Autres (près du quart du chiffre d'affaires), l'activité au augmenté de 23% sur un an.

Seule la division Énergie électrique, qui ne pèse cependant plus de 5% des ventes, a continué à reculer (-37%). En cause, la chute des constructions de centrales à charbon en Chine et en Corée.

Vallourec prévoyait de céder son usine allemande, près de Düsseldorf, qui produit des tubes pour ces centrales. Mais cette cession est désormais jugée "peu probable", compte tenu de restrictions chinoises d'importation. Des discussions seront ouvertes avec les syndicats pour envisager la suite.

Sur les six premiers mois, le chiffre d'affaires de Vallourec est en hausse de 14% à 2,1 milliards d'euros, et la perte nette a été presque divisée par deux à 167 millions d'euros.

Le groupe disposait d'une trésorerie de 2,6 milliards d'euros à la fin juin, a indiqué Vallourec, qui a confirmé son objectif de respecter à la fin 2019 ses engagements de ratio de dette vis-à-vis des banques.

