Vallourec : confirme 'un plan d'actions' en Allemagne

28/11/2018 | 18:22

Le groupe Vallourec publie ce mercredi soir un communiqué répondant aux informations publiées par l'édition en ligne du magazine 'Challenges' ce jour, faisant état d'un vaste plan social touchant trois sites en France et un site en Allemagne en 2019.



'Vallourec dément formellement l'information selon laquelle il préparerait un plan social de grande ampleur pour la France. Le plan en cours d'exécution à l'atelier chaudières de Saint-Saulve s'achèvera fin décembre 2018', affirme dans un premier temps le groupe.



'Par ailleurs, le Groupe confirme travailler à la définition d'un plan d'actions visant à renforcer la compétitivité des activités de Vallourec en Allemagne. Ce plan sera soumis le moment venu à la consultation et à la négociation d'un accord avec les instances représentatives du personnel compétentes.'





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.