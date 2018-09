Vallourec : lance sa nouvelle marque Vallourec.smart

24/09/2018 | 14:57

Le Groupe annonce le lancement d'une nouvelle marque, Vallourec.smart, pour répondre aux besoins des clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur.



Vallourec présentera les premières offres commerciales de la marque à l'occasion du salon RIO Oil & Gas qui ouvre ses portes aujourd'hui.

' Cette décision illustre l'ambition du Groupe : offrir des services numériques innovants et compléter ses solutions tubulaires qui font sa réputation mondiale ' indique le groupe.



' Cette nouvelle marque montre que nous sommes déterminés à innover pour et avec nos clients, et à leur proposer une offre de services de bout en bout pour accompagner leur transition numérique ', explique Philippe Crouzet, Président du Directoire de Vallourec.



