Vallourec : le résultat brut d'exploitation stable au T1

13/05/2020 | 18:16

Le groupe Vallourec annonce ce soir un résultat brut d'exploitation stable au premier trimestre 2020, qui s'affiche à 68 millions d'euros, avec une marge en hausse de +1,5 point à 8%.



Le chiffre d'affaires s'établit pour sa part à 853 millions d'euros sur la période, en baisse de -17% par rapport au T1 2019, reflétant principalement la baisse des revenus dans le Pétrole & Gaz.



'L'activité et les résultats 2020 devraient être impactés significativement par la crise du Covid-19 et par la baisse des prix du pétrole et des investissements d'Exploration et Production qui en ont résulté, malgré d'importantes mesures de réductions des coûts. Par rapport au premier trimestre, les suivants devraient montrer une sévère détérioration des résultats en Amérique du Nord et dans une bien moindre mesure sur les marchés de l'Industrie. Celle-ci devrait être compensée dans une large mesure par une activité accrue dans l'offshore brésilien, ainsi que par le soutien provenant de la bonne tenue des prix du minerai de fer et du carnet de commandes solide pour les aciers spéciaux en EA-MEA', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.



