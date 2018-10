Vallourec : ne subventionnera pas la reprise d'Ascoval

22/10/2018 | 18:02

Le groupe Vallourec indique ce lundi soir ne pas avoir l'intention de subventionner, à hauteur de 51 millions d'euros, l'offre de reprise de l'aciérie Ascoval formulée par Altifort.



'Au terme de l'examen de cette demande, Vallourec a communiqué aux administrateurs judiciaires (...) qu'il ne lui est pas possible d'accéder à cette demande. Cela serait en effet contraire à la préservation des intérêts du Groupe, dès lors que les demandes d'Altifort contraindraient Vallourec à acheter à cette société son acier à des prix de plus de 30% supérieurs à ses autres sources d'approvisionnement, mettant en péril les activités françaises et européennes du Groupe, alors qu'elles consentent depuis plusieurs années des efforts considérables dans un contexte de marché extrêmement difficile. Il en va de même pour les subventions d'investissement demandées par Altifort', indique Vallourec.



Vallourec estime par ailleurs, à l'examen du plan de reprise, que les besoins de financement du projet ont été 'largement sous-évalués', imposant le recours à d'hypothétiques prêteurs et investisseurs.





