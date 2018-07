Vallourec : perte de -307 ME au 1er semestre 2018

25/07/2018 | 18:05

Le chiffre d'affaires consolidé s'inscrit à 1 844 millions d'euros au premier semestre 2018, en croissance de 7,5 % par rapport au premier semestre 2017



' Le chiffre d'affaires a été tiré notamment par un effet volume positif de 7,3 % et un effet prix/mix positif de 10,3 % principalement aux Etats-Unis, en partie compensés par un effet devises négatif de -10,1 % ' précise le groupe.



Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2018 de 982 millions d'euros est en hausse de 5,3 % par rapport au deuxième trimestre 2017.



Le résultat d'exploitation est une perte de 205 millions d'euros, à comparer à une perte de 189 millions d'euros au 1er semestre 2017. Le résultat net, part du Groupe est une perte de 307 millions d'euros au 1er semestre 2018, contre une perte de 254 millions d'euros au 1er semestre 2017.



' Vallourec confirme ses perspectives positives pour l'année grâce à la reprise progressive de ses principaux marchés et les importantes économies de coûts générées par son Plan de Transformation. Vallourec vise un résultat brut d'exploitation 2018 en amélioration par rapport à 2017, avec un second semestre 2018 en forte progression par rapport à celui du premier semestre ' indique la direction.



