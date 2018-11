Vallourec : perte de -399 millions d'euros sur neuf mois

15/11/2018 | 18:13

Vallourec annonce ce jeudi soir avoir enregistré un chiffre d'affaires de 961 millions d'euros au troisième trimestre 2018, en très légère baisse (-0,3%) par rapport au troisième trimestre 2017 (mais en hausse de +4,3% à taux de change constants).



Au cours des neuf premiers mois de 2018, le groupe a par ailleurs enregistré un chiffre d'affaires de 2 805 millions d'euros, en hausse de 4,7% par rapport aux neuf premiers mois de 2017, porté notamment par l'augmentation des volumes et des prix aux Etats-Unis.



Dans le détail, toujours sur 9 mois, l'activité 'Pétrole et gaz, pétrochimie' a rapporté 1 991 millions d'euros, le pôle 'Energie électrique', 229 millions et le segment 'Industrie et autres', 585 millions.



Le résultat net, part du groupe, est une perte de 92 millions d'euros au 3ème trimestre, contre une perte de 119 millions d'euros au T3 2017. Sur 9 mois, la perte est de 399 millions d'euros, contre une perte de 373 millions d'euros pour la même période en 2017.



'Vallourec vise un résultat brut d'exploitation du quatrième trimestre 2018 en progression continue et plus élevé que celui du troisième trimestre. Vallourec continue à anticiper une demande en hydrocarbures soutenue ainsi qu'un déclin continu des puits. Ces tendances devraient soutenir la croissance de l'activité des compagnies pétrolières et gazières' indique le groupe s'agissant de ses perspectives.





