Vallourec : prépare un important plan social en France et en Allemagne

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de tubes sans soudure pour l'industrie pétrolière Vallourec prépare un vaste plan social en France et en Allemagne qui concernerait 1.800 emplois, affirme Challenges mercredi.

"Trois sites français seront touchés par cette restructuration en 2019 : celui de Montbard (Côte d'Or), de Saint Saulve (Nord) et d'Aulnoye (Nord)", indique l'article diffusé sur le site de l'hebdomadaire économique. "En France, près de 1.200 emplois seront touchés", ajoute Challenges, précisant que l'Allemagne et son site de Düsseldorf "sont également concernés avec plus de 600 emplois supprimés".

Le plan doit permettre à Vallourec de faire face à ses échéances financières et de réduire drastiquement ses coûts, indique Challenges.

Contactée par l'agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole du groupe n'était pas en mesure d'apporter un commentaire dans l'immédiat.

Lundi, quelques heures après que sa note a été dégradée à "B-" par l'agence Standard & Poor's, Vallourec a tenté de rassurer sur sa situation financière en affirmant que le groupe respecterait ses covenants bancaires en 2019.

Le groupe a alors souligné qu'il disposait de 769 millions d'euros de trésorerie et de 2,2 milliards d'euros de lignes de crédit disponibles fin septembre, pour un endettement net de près de 2,1 milliard d'euros. Le ratio d'endettement ressortait par ailleurs à 71% des capitaux propres fin septembre, contre un plafond de 100% défini par les contrats bancaires du groupe, a rappelé le fabricant de tubes sans soudures.

A 13h30, l'action Vallourec cède 5,5% à 2,15 euros.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: VLV

Site Internet: https://www.challenges.fr/economie/vallourec-prepare-un-vaste-plan-social_628735

Agefi-Dow Jones The financial newswire