(Actualisation: déclarations d'une porte-parole de Vallourec qui assure que le groupe est "serein" pour 2018)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Malmené en Bourse et dégradé par l'agence de notation S&P après des résultats décevants, le fabricant d'équipements pour l'industrie pétrolière et gazière Vallourec (VK.FR) a tenté lundi de rassurer sur sa situation financière en affirmant qu'il respecterait ses covenants bancaires en 2019, affirmant par ailleurs être "serein" pour 2018.

Dans un communiqué publié lundi soir, le groupe a souligné qu'il disposait de 769 millions d'euros de trésorerie et de 2,2 milliards d'euros de lignes de crédit disponibles fin septembre, pour un endettement net de près de 2,1 milliard d'euros. Le ratio d'endettement ressortait par ailleurs à 71% des capitaux propres fin septembre, contre un plafond de 100% défini par les contrats bancaires du groupe, a rappelé le fabricant de tubes sans soudures.

Dans son communiqué, le groupe ne s'engage pas à respecter les clauses de ses contrats bancaires en 2018 et ne fournit pas de mise à jour de son ratio d'endettement. Une porte-parole de Vallourec a néanmoins précisé mardi matin à l'agence Agefi-Dow Jones que le groupe était "serein" pour 2018.

L'action Vallourec s'est redressée lundi pour clôturer à 1,95 euro, mais s'inscrit toujours en baisse de plus de 60% sur les trois derniers mois, les investisseurs redoutant les répercussions sur le groupe d'un retournement du marché pétrolier après la récente baisse des cours du brut. Pour ajouter à ces difficultés, l'agence Standard & Poor's a annoncé lundi qu'elle avait dégradé d'un cran sa note de crédit sur le groupe, retenant également une perspective "négative", ce qui signifie qu'elle pourrait procéder prochainement à un nouvel abaissement. Dans son argumentaire, l'agence pointe "la performance plus faible que prévu de Vallourec sur les neuf premiers mois de 2018 et évoque également le niveau plus négatif qu'anticipé du cash-flow libre d'exploitation".

Pour 2019, Vallourec a dit s'attendre à "une poursuite de la croissance de son activité pour les compagnies pétrolières et gazières, et vise de nouvelles économies de coûts importantes, ainsi que la poursuite du déploiement de ses nouvelles routes de production les plus compétitives, chacun de ces objectifs devant contribuer à une nouvelle amélioration de son résultat brut d'exploitation".

"Il résulte de ces différents éléments que, sur la base des objectifs décrits ci-dessus et des tendances actuelles macroéconomiques et de ses marchés, le groupe respecterait son covenant bancaire à fin 2019", conclut le communiqué.

