Vallourec remporte un important contrat pour la fourniture de tubes de conduite rigides, en acier sans soudure, destinés au champ pré-salifère Mero 1 au Brésil

Belo Horizonte (Brésil), le 16 avril 2019 - Vallourec Soluções Tubulares do Brasil a été sélectionnée par TechnipFMC au Brésil afin de fournir près de 12 000 tonnes de tubes de conduite rigides en acier sans soudure de diamètre extérieur 8 et 10 pouces.

Les tubes seront utilisés dans le cadre de la fabrication de risers et de flowlines destinés à connecter 13 puits (6 puits de production et 7 puits à injection alternée d’eau et de gaz) dans le champ pré-salifère Mero 1, qui fait partie du méga-gisement brésilien Libra. D’une superficie de 1 550 km², Libra équivaut à la taille de la ville de São Paulo, au Brésil. On estime que les réserves de pétrole disponibles pourraient représenter l’équivalent de 8 à 12 milliards de barils.

Le méga-gisement Libra a été développé dans le cadre d’un consortium dont l’opérateur est Petrobras (40 %). Les autres partenaires du consortium sont Shell (20 %), Total (20 %), CNOOC Limited (10 %), CNPC (10 %) et Pré-Sal Petróleo – PPSA (entreprise d’Etat gérant le contrat de partage de production). Le champ de Mero se situe à environ 180 kilomètres au large des côtes de Rio de Janeiro en eaux très profondes. Il possède des réservoirs carbonatés de haute qualité et la productivité des puits devrait être élevée.

« Nous sommes très fiers de participer à cette exploitation pétrolière majeure, qui revêt une importance stratégique pour le Brésil et pour Vallourec. La sélection de notre Groupe pour ce projet reflète la qualité de notre solution intégrée pour les risers et flowlines rigides en eaux très profondes. Ce contrat confirme la pertinence de la stratégie déployée par Vallourec pour apporter des solutions de tubes de conduite rigides à nos clients. Le marché a atteint un point d’inflexion où la demande de risers rigides est appelée à augmenter. À de telles profondeurs et à une telle distance du littoral, les tubes de conduite rigides constituent la solution la plus pérenne sur ce type de projets » a déclaré Alexandre Lyra, Directeur Vallourec Amérique du Sud.

Les livraisons des tubes Vallourec démarreront à la fin de l’année 2019.

Le Brésil est un marché clé et une plateforme de production et d’exportation de première importance pour Vallourec. Les activités présentes au Brésil incluent deux sites industriels majeurs, avec des installations de production de tubes en acier, de laminage et de finition ainsi que deux entreprises de services hautement spécialisées pour le marché pétrole et gaz. Le Groupe possède également une mine de minerai de fer et une plantation d’eucalyptus.

