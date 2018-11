27/11/2018 | 07:42

Vallourec revendique une 'liquidité solide', précisant qu'il disposait au 30 septembre 2018 de 769 millions d'euros de trésorerie et de 2,2 milliards de lignes de crédit bancaires à moyen et long terme confirmées et non tirées.



A la même date, son endettement net ressortait à 2.097 millions d'euros, et son ratio d'endettement retraité selon la définition des contrats bancaires ('covenant bancaire') était évalué à 71%, loin du plafond fixé à 100%.



En termes de perspectives, le fabricant de tubes sans soudures ajoute que sur la base de ses objectifs et des tendances actuelles macroéconomiques et de ses marchés, il respecterait son covenant bancaire à fin 2019.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.