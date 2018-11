Vallourec : souffre en Bourse, les perspectives et la trésorerie déçoivent

(Actualisation: baisse du cours de Bourse et commentaires d'analystes)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de tubes sans soudure pour l'industrie pétrolière Vallourec chute en Bourse vendredi, après avoir annoncé jeudi une prévision de résultat brut d'exploitation décevante pour le quatrième trimestre et prévenu s'attendre à un ralentissement de la demande aux Etats-Unis, tandis que le marché reste inquiet au sujet de la consommation de trésorerie du groupe.

Vers 15h15, le cours de l'action Vallourec perdait 29,6%, à 2,71 euros.

"Au quatrième trimestre, Vallourec vise un résultat brut d'exploitation en progression continue et plus élevé que celui du troisième trimestre 2018", a déclaré le président du directoire de Vallourec, Philippe Crouzet, cité dans un communiqué.

Ces prévisions sont conformes aux indications fournies fin juillet à l'occasion de la publication des résultats du premier semestre, a précisé le directeur financier du groupe, Olivier Mallet, lors d'une conférence téléphonique. Vallourec avait alors déclaré viser un résultat brut d'exploitation 2018 en amélioration par rapport à 2017, avec un second semestre 2018 en forte progression par rapport au premier semestre.

Au troisième trimestre, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) du groupe est ressorti à 43 millions d'euros, contre 9 millions d'euros au cours de la période correspondante de 2017, grâce notamment à la hausse de ses prix aux Etats-Unis. Sur les neuf premiers mois de 2018, le résultat brut d'exploitation a été positif à hauteur de 61 millions d'euros, contre une perte de 9 millions d'euros un an plus tôt.

"Le RBE [du troisième trimestre] semble sous les attentes, mais surtout Vallourec se contente de prévoir un RBE supérieur au quatrième trimestre, tandis que le consensus attend quasiment deux fois mieux, à plus de 80 millions d'euros", ont observé les analystes d'Aurel BGC.

Volumes et chiffre d'affaires en recul au 3e trimestre

Le groupe a aussi indiqué s'attendre à un ralentissement de la demande aux Etats-Unis au quatrième trimestre en raison de la récente augmentation des stocks, un phénomène que Vallourec juge cependant temporaire.

A court terme, "les livraisons Pétrole et Gaz du groupe sur les marchés internationaux devraient continuer à croître", a tout de même tempéré Philippe Crouzet.

Le chiffre d'affaires de Vallourec a pour sa part reculé de 0,3%, à 961 millions d'euros, au troisième trimestre, faisant ressortir une marge brute d'exploitation de 4,5% contre 0,9% un an plus tôt. Sur les neuf premiers mois de 2018, le chiffre d'affaires a progressé de 4,7%, à 2,81 milliards d'euros, soit une marge brute d'exploitation de 2,2%, quand celle-ci était négative à hauteur de 0,3% un an plus tôt.

Au cours des trois mois clos le 30 septembre, la perte nette part du groupe s'est établie à 92 millions d'euros, contre une perte de 119 millions d'euros au troisième trimestre 2017. Sur les neuf premiers mois de l'année, la perte nette s'est creusée à 399 millions d'euros, contre 373 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2017, a détaillé le groupe dans un communiqué.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes attendaient en moyenne pour le troisième trimestre une perte nette de 48 millions d'euros, un Ebitda de 55 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 1,11 milliard d'euros.

Les volumes de tubes expédiés se sont inscrits en baisse de 0,9% sur le trimestre, à 583.000 tonnes, mais en hausse de 4,3% sur neuf mois, à 1,67 million de tonnes.

Le flux de trésorerie déçoit

Le flux de trésorerie disponible du groupe a été négatif au troisième trimestre, à hauteur de 153 millions d'euros, contre -72 millions d'euros au troisième trimestre 2017.

Les besoins en fonds de roulement ont été plus élevés au cours des neuf premiers mois de 2018 par rapport à un an plus tôt, à 309 millions d'euros contre 103 millions d'euros, en raison notamment d'une hausse de l'activité. Vallourec s'attend à une baisse des besoins en fonds de roulement au quatrième trimestre.

"Le besoin en fonds de roulement continue de lester considérablement la trésorerie" de Vallourec mais même sans cela, le groupe "a brûlé encore 80 millions d'euros de cash pendant le [troisième] trimestre", ont relevé les analystes de Jefferies. A -153 millions d'euros sur le trimestre, le flux de trésorerie disponible est largement inférieur aux -7 millions d'euros anticipés par Jefferies.

"Les liquidités ne sont pas un problème pressant pour Vallourec [...] mais le niveau de dette élevé continue de provoquer de la volatilité sur le titre" car, au cours de clôture de jeudi, la dette représentait environ 54% de la valeur de l'entreprise, ont ajouté les analystes.

Au 30 septembre, l'endettement net du groupe s'établissait à 2,09 milliards d'euros, contre 1,93 milliard d'euros au 30 juin et contre 1,54 milliard d'euros au 31 décembre 2017.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: ECH - LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS DE VALLOUREC :

http://www.vallourec.com/fr/finance/

Agefi-Dow Jones The financial newswire