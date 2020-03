Vallourec : suspend ses prévisions sur l'année

20/03/2020 | 18:20

L'épidémie de coronavirus (Covid-19) dans les pays où le Groupe est présent, cumulée à la dégradation soudaine du prix du baril de pétrole, devraient avoir des impacts sur les activités du Groupe, et plus particulièrement en Amérique du Nord.



' Il est impossible, à ce stade, de quantifier l'impact de ces facteurs sur la performance et les objectifs 2020 de Vallourec ' indique le groupe.



Vallourec suspend les prévisions précédemment communiquées.



Vallourec met en oeuvre de manière résolue toutes les mesures d'adaptation nécessaires et accélère son programme de réduction de coûts, pour faire face à la situation '.



' Vallourec dispose par ailleurs d'une solide position de liquidité qui n'a à ce jour pas été affectée de manière spécifique par l'épidémie de coronavirus ou par la chute des prix du baril de pétrole '.



Vallourec pense pouvoir mettre en oeuvre l'augmentation de capital de 800 ME annoncée le 19 février 2020 dès que les conditions le permettront.



