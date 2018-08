Vallourec : Jefferies entame un suivi à 'conserver'

23/08/2018 | 13:48

Jefferies entame un suivi sur Vallourec à 'conserver' avec un objectif de cours fixé à cinq euros, dans une note sur le fabricant de tubes sans soudures et son pair Tenaris, sur lequel il adopte un conseil 'achat' et une cible de 18 euros.



Il met en avant pour le second son exposition à l'OCTG américain, un free cash-flow en amélioration et un potentiel de hausse pour les retours aux actionnaires en 2019, alors que le premier a selon lui un rapport rendement risque plus équilibré.



'Une demande en produits tubulaires pour pays pétroliers (OCTG) en amélioration, couplée au vent favorable de la Section 232, tire les prix à la hausse', estime le broker, qui prévoit plusieurs années d'augmentation séquentielle des résultats pour les producteurs OCTG.



