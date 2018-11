VALNEVA : confirme ses objectifs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Valneva a publié ses résultats pour les neuf premiers mois de l'année 2018, confirmé ses prévisions et renforcé sa trésorerie avec une récente levée de 50 millions d'euros. Au 30 septembre, la perte nette de la biotech spécialisée dans les vaccins s'est établie à 3,3 millions d'euros, contre une perte de 7,8 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé de 2,6% à 78,3 millions. Les ventes de produits ont atteint 71,1 millions, en progression de 4,7%.Dans cadre, le groupe a maintenu sa prévision d'atteindre des ventes de produits supérieures à 100 millions en 2018. L'Ebitda est attendu entre 5 millions et 10 millions sur l'exercice, contre 6,1 millions sur neuf mois.