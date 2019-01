VALNEVA : contrat de 59 millions aux Etats-Unis pour son vaccin contre l'encéphalite japonaise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Valneva a annoncé la signature d'un contrat de 59 millions de dollars avec le Département de la Défense américain pour la fourniture de son vaccin contre l'encéphalite japonaise IXIARO.Selon les termes de l'accord, société de biotechnologie développant et commercialisant des vaccins contre des maladies infectieuses fournira les doses d'IXIARO à l'agence américaine " Defense Logistics Agency (DLA) ", qui gère les fournitures du Département de la Défense des Etats-Unis, au cours de l'année 2019 et au début de l'année 2020 pour une valeur minimale garantie de 59 millions et une valeur maximale de 70 millions.L'approvisionnement va débuter immédiatement et un calendrier de livraisons est en préparation.