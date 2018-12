Valneva : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Valneva Sweden AB, la filiale suédoise de Valneva, et Hookipa Pharma ont signé un accord de collaboration et de fabrication d'une durée de trois ans. Selon les termes de l'accord, Valneva Sweden fournira des services d'analyse, développera une mise à l'échelle des procédés de fabrication et produira du matériel d'essai clinique conforme aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) pour le développement de nouvelles immunothérapies basées sur les technologies d'immunisation par vecteur des arénovirus TheraT et Vaxwave de Hookipa.En contrepartie, Valneva recevra des sommes fixes ainsi que des paiements liés à l'avancement des projets.L'accord pourrait être prolongé au-delà de cette période de trois ans.