Valneva annonce l'expiration du pacte d'actionnaires formé

en 2013

Saint Herblain (France), 3 avril 2019- Valneva SE ("Valneva" ou "le Groupe"), société de biotechnologie développant et commercialisant des vaccins contre des maladies infectieuses générant d'importants besoins médicaux, a annoncé aujourd'hui que les parties signataires du pacte d'actionnaires conclu le 5 juillet 20131ont décidé de ne pas le renouveler. En conséquence, ce pacte d'actionnaires expirera le 4 juillet 2019.

Le pacte d'actionnaires incluait notamment des stipulations concernant la composition du Conseil de surveillance et du directoire, des engagements de conservation de titres, des droits réciproques de premier refus ainsi qu'un mécanisme de protection contre une éventuelle dilution de Bpifrance Participations.

1Groupe Grimaud La Corbière, Bpifrance Participations et les dirigeants fondateurs.