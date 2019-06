Valneva : annonce un accord avec GSK mettant fin à l'alliance stratégique entre les deux sociétés. reprend le contrôle de sa R&D

Valneva annonce un accord avec GSK mettant fin à l’alliance stratégique entre les deux sociétés. Valneva reprend le contrôle de sa R&D

Saint Herblain (France), 20 juin 2019 – Valneva SE (“Valneva” ou “le Groupe”), société de biotechnologie développant et commercialisant des vaccins contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux, a annoncé aujourd’hui que GSK et Valneva avaient décidé d’un commun accord de mettre fin à l’alliance stratégique initialement conclue entre leurs prédécesseurs respectifs Novartis et Intercell. Valneva versera immédiatement €9 millions à GSK, puis effectuera, par la suite, des paiements d’étape liés aux autorisations de mise sur le marché du vaccin contre la maladie de Lyme et pouvant atteindre €7 millions. Grâce à cet accord, Valneva reprend le contrôle de ses principaux actifs R&D et notamment de son candidat vaccin contre la maladie de Lyme VLA15.

Valneva possède le seul vaccin en développement clinique dans le monde contre la maladie de Lyme et est pleinement engagé dans le développement de ce produit. Le Groupe s’attache à faire progresser ce programme et a récemment fait état de l’avancement de ses études de Phase 2. VLA15, qui a reçu le statut de Fast Track de l’agence de santé américaine FDA, est actuellement en essais cliniques de Phase 2. Le financement du développement clinique du vaccin contre la maladie de Lyme est entièrement assuré jusqu’à la fin de la Phase 2.

Valneva développe, par ailleurs, un candidat vaccin contre le chikungunya, VLA1553, dont les caractéristiques sont uniques. Des résultats positifs récemment publiés plaident fortement pour une accélération du développement de ce candidat vaccin et le Groupe s'attache à le faire progresser, le plus rapidement possible. VLA1553 bénéficie également du statut de Fast Track de la FDA.

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer (CEO) de Valneva, a indiqué, « Nous souhaitons remercier GSK et son prédécesseur Novartis pour cet ancien partenariat. Je me réjouis que Valneva soit désormais libre de déterminer sa stratégie de développement pour l’ensemble de ses candidats vaccins, notamment pour ceux contre la maladie de Lyme et le chikungunya, et puisse, par ailleurs, tirer pleinement parti de leur potentiel économique. Je suis confiant quant à notre capacité à répondre à ces menaces extrêmement sérieuses contre la santé publique tout en générant davantage de valeur pour nos actionnaires. »

Emmanuel Hanon, Senior Vice President, Head of R&D, GSK Vaccines, a indiqué, « le partenariat entre Novartis et Intercell a été établi dans un esprit positif et a bénéficié aux deux parties. Dans le cadre de l'initiative continue de GSK d’allouer des capitaux à un nombre restreint de projets se focalisant sur nos domaines prioritaires, nous avons choisi de mettre fin à cette collaboration de façon anticipée afin que les deux parties puissent établir des plans clairs pour l'avenir. Nous souhaitons bonne chance à Valneva et espérons que le développement du vaccin contre la maladie de Lyme sera un succès. »

