Valneva : avancée de l'étude pour un vaccin du Chikungunya

16/10/2018 | 08:02

Valneva annonce avoir entamé la deuxième partie de l'étude de Phase 1 visant à développer un vaccin à injection unique contre le Chikungunya. Un premier groupe de participants reçoit actuellement une deuxième injection du vaccin.



Cette nouvelle immunisation a pour but, en exposant à nouveau les sujets au virus atténué, de démontrer dès la première phase de développement clinique de VLA1553, qu'ils sont protégés de la virémie induite par le vaccin.



L'essai clinique de Phase 1 de VLA1553 est conduit dans plusieurs centres cliniques sur environ 120 adultes sains et vaccinés avec une seule dose du vaccin. Le groupe de biotechnologie prévoit d'annoncer de premiers résultats début 2019.



