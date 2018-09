Valneva : boucle une levée de fonds de 50 millions d'euros

27/09/2018 | 10:54

Valneva, société de biotechnologie spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins, annonce ce matin une levée de fonds pour un montant total d'environ 50 millions d'euros, réalisée dans le cadre d'un placement privé en actions ordinaires. Celle-ci a été principalement souscrite par des investisseurs américains spécialistes du secteur de la santé et par certains des principaux actionnaires du groupe.



Un nombre total de 13.333.334 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale unitaire de 0,15 euro, a été émis au profit d'investisseurs nouveaux et existants.



'Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 3,75 euros par action, représentant une décote de 2,6% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de bourse de l'action Valneva sur le marché réglementé d'Euronext Paris des 3 dernières séances de bourse précédant sa fixation', précise Valneva.



Les fonds levés seront alloués au développement des programmes cliniques du groupe, et notamment de ces candidats vaccins contre le Chikungunya et la maladie de Lyme, ainsi qu'au financement de son fonds de roulement et plus généralement de son activité.





