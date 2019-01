Valneva confirme ses prévisions 2018 et publie ses premières perspectives de chiffre d'affaires pour 2019

Suite à la signature du nouveau contrat IXIARO® avec le Département de la Défense des Etats-Unis, Valneva est en mesure de publier ses premières prévisions de ventes de produits pour 2019

Saint Herblain (France), 16 janvier 2019 - Valneva SE ("Valneva" ou "le Groupe"), société de biotechnologie développant et commercialisant des vaccins contre des maladies infectieuses générant d'importants besoins médicaux, a confirmé aujourd'hui ses perspectives de chiffres d'affaires et de ventes de produits pour l'exercice 2018, et a, par ailleurs, publié ses premières perspectives de ventes pour l'exercice 2019.

Le groupe a confirmé que ses ventes de produits se situeront entre €100 millions et

€105 millions sur l'exercice 2018, dépassant ainsi le seuil des €100 millions, comme indiqué précédemment. La croissance des ventes de produits pour l'exercice 2018 sera principalement soutenue par une croissance des ventes du vaccin IXIARO®. Les ventes du vaccin DUKORAL® devraient, quant à elles, demeurer semblables, ou légèrement supérieures, à celles de l'exercice 2017.

Les autres revenus du Groupe (crédits d'impôts, subventions, services et redevances), qui tendent à varier d'une année sur l'autre, devraient permettre de faire croître le chiffre d'affaires total du Groupe sur l'exercice 2018 jusqu'à un montant estimé entre €110 millions et €115 millions d'euros.

Valneva a annoncé plus tôt dans la matinée la signature d'un nouveau contrat d'une valeur minimale garantie de $59 millions et d'une valeur maximale de $70 millions pour la fourniture de doses d'IXIARO® à l'agence « Defense Logistics Agency (DLA) » du Département de la Défense des Etats-Unis au cours de l'année 2019 et au début de l'année 2020.

Valneva estime que cette augmentation substantielle du nombre de doses commandé par le Département de la Défense des Etats-Unis peut s'expliquer par une plus grande adoption du produit ainsi que par une planification des stocks par l'armée américaine.

De ce fait, le Groupe prévoit qu'en 2019 les ventes de produits devrait progresser à un montant estimé entre €115 millions et €125 millions et que les autres revenus du Groupe devraient demeurer au même niveau que ceux de 2018. Les ventes de produits pourraient ainsi progresser de 15% à 20% en glissement annuel sur l'exercice 2019.

Le chiffre d'affaires total du Groupe sur l'exercice 2019 devrait, en conséquence, se situer entre €125 millions et €135 millions.

Le Groupe fournira des perspectives plus détaillées pour l'exercice 2019 fin février, lors de la publication de ses résultats 2018. Ces perspectives prendront en considération le calendrier détaillé des livraisons du vaccin IXIARO® en 2019, y compris les aspects logistiques liés au contrat nouvellement annoncé.

David Lawrence, Directeur financier de Valneva a indiqué, « Nos premières prévisions financières pour 2019 s'appuient sur la dynamique positive que nous avons construite en 2018 ainsi que sur le contrat IXIARO® de $59 millions nouvellement signé avec le gouvernement américain. Nous sommes impatients de poursuivre cette aventure passionnante en 2019 et fournirons de plus amples informations au cours du trimestre lors de la publication de nos résultats 2018. »

A propos de Valneva SE

Valneva est une société de biotechnologie développant et commercialisant des vaccins contre des maladies infectieuses engendrant d'importants besoins médicaux. Le portefeuille de produits de Valneva inclut deux vaccins du voyageur, IXIARO®/JESPECT® contre l'encéphalite japonaise et DUKORAL® dans la prévention du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par l'ETEC. Le groupe est également propriétaire d'un solide portefeuille de vaccins en développement dont le seul candidat vaccin en phase clinique contre la maladie de Lyme. Valneva compte plus de 450 employés et exerce ses activités depuis l'Autriche, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et les Etats-Unis. Pour plus d'information, consulter le site internet de la société www.valneva.com.

Information importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva y compris en ce qui concerne l'avancée, le calendrier et l'achèvement de projets de recherche ou de développement et d'essais cliniques de candidats produits, la capacité de fabriquer et commercialiser des candidats produits et leur acceptation par le marché, la capacité à protéger la propriété intellectuelle et à travailler sans enfreindre les droits de propriété intellectuelle de tiers, les estimations de rendement et les estimations futures concernant les pertes d'exploitation anticipées, les revenus futurs, les besoins en capitaux et autres besoins additionnels de financement. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme «pourrait», «devrait», «s'attend à», « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « vise », « cible » ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, et à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d'autres raisons.

