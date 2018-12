Valneva : contrat avec Hookipa Pharma en Suède

07/12/2018 | 08:03

Valneva indique que sa filiale suédoise et Hookipa Pharma ont signé un accord de collaboration et de fabrication d'une durée de trois ans qui pourrait être prolongée, pour lequel Valneva recevra des sommes fixes ainsi que des paiements liés à l'avancement des projets.



Sa filiale fournira des services d'analyse, développera une mise à l'échelle des procédés de fabrication et produira du matériel d'essai clinique pour le développement de nouvelles immunothérapies basées sur les technologies TheraT et Vaxwave de Hookipa.



