Valneva : contrat avec la Défense américaine pour Ixiaro

16/01/2019 | 07:43

Valneva annonce la signature d'un contrat avec le Département de la Défense américain pour la fourniture de son vaccin contre l'encéphalite japonaise Ixiaro, pour une valeur minimale garantie de 59 millions de dollars et une valeur maximale de 70 millions.



La société de biotechnologie indique que la fourniture se déroulera au cours de l'année 2019 et au début de l'année 2020. L'approvisionnement va débuter immédiatement et un calendrier de livraisons est en préparation.



Ixiaro est le seul vaccin contre l'encéphalite japonaise -maladie infectieuse mortelle qui sévit essentiellement en Asie- approuvé par la FDA. Valneva en gère le marketing et la distribution à l'armée américaine et sur le marché privé américain.



