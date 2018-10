Valneva : décision de la FDA pour son vaccin IXIARO

05/10/2018 | 08:01

Valneva annonce aujourd'hui que l'autorité de santé américaine, FDA, a approuvé un schéma accéléré de vaccination de son vaccin IXIARO pour les voyageurs adultes (âgés de 18 à 65 ans).



' Ce schéma accéléré vient s'ajouter au schéma précédemment approuvé. IXIARO est le seul vaccin contre l'encéphalite japonaise approuvé et disponible aux EtatsUnis ' indique le groupe.



Le vaccin avait été initialement approuvé avec un schéma de vaccination comprenant deux injections séparées, administrées à 28 jours d'intervalle. Le schéma nouvellement approuvé permet désormais d'administrer les deux doses dans un intervalle de seulement sept jours.



Franck Grimaud, directeur général de Valneva, a indiqué, ' de nombreuses personnes organisent leur voyage au dernier moment et, de ce fait, pouvoir recevoir les deux injections d'IXIARO en sept jours facilite leurs préparatifs. Cela renforce également l'attractivité de notre produit. Les Etats-Unis représentent le principal marché d'IXIARO et nous espérons que ce nouveau schéma de vaccination va encourager davantage de voyageurs américains à opter pour une solution de prévention contre cette maladie dévastatrice '.



