Valneva : et HOOKIPA signent un accord de collaboration et de fabrication

Saint-Herblain, France et Vienne, Autriche, 6 décembre 2018 - Valneva Sweden AB, la filiale suédoise de Valneva SE ("Valneva"), et Hookipa Pharma Inc. ("Hookipa") ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration et de fabrication d'une durée de trois ans.

Selon les termes de l'accord, Valneva Sweden fournira des services d'analyse, développera une mise à l'échelle des procédés de fabrication et produira du matériel d'essai clinique conforme aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) pour le développement de nouvelles immunothérapies basées sur les technologies d'immunisation par vecteur des arénovirus TheraT® et Vaxwave® de Hookipa. En contrepartie, Valneva recevra des sommes fixes ainsi que des paiements liés à l'avancement des projets. L'accord pourrait être prolongé au-delà de cette période de trois ans.

Janet Hoogstraate, Présidente de Valneva Sweden, a indiqué, "Nous nous réjouissons de travailler avec Hookipa sur le développement de nouvelles immunotherapies visant à combattre les maladies infectieuses et le cancer. Cette collaboration est une reconnaissance forte des très grandes compétences techniques et industrielles de Valneva. Notre unité dédiée en Suède a développé une excellente réputation en terme de développement et production de matériel d'essais cliniques.

Joern Aldag, Chief Executive Officer de Hookipa a ajouté, "Cette collaboration avec Valneva va nous donner accès à des installations répondant aux normes BPF ainsi qu'à une main d'oeuvre compétente pouvant produire du matériel clinique selon nos besoins spécifiques. Cette collaboration vient également renforcer notre stratégie consistant à nous assurer suffisamment de capacité de production, réduire les délais d'exécution, et accroître la robustesse et la cohérence des procédés. Nous nous réjouissons de travailler avec les formidables équipes de Valneva."

Valneva est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins contre les maladies infectieuses engendrant d'importants besoins médicaux. Le portefeuille de produits de Valneva inclut deux vaccins du voyageur, IXIARO®/JESPECT® contre l'encéphalite japonaise et DUKORAL® dans la prévention du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par L'ETEC. Le groupe est également propriétaire d'un solide portefeuille de vaccins en développement dont le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme. Valneva compte plus de 450 employés et exerce ses activités depuis l'Autriche, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et les Etats-Unis. Pour plus d'information, consulter le site internet de la société www.valneva.com.

HOOKIPA Pharma Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe des immunothérapies de nouvelle génération contre les maladies infectieuses et le cancer grâce à sa plateforme d'arénovirus conçue pour reprogrammer le système immunitaire du corps.

Nos technologies exclusives à base d'arénavirus, Vaxwave®*, un vecteur viral déficient en réplication, et TheraT®*, un vecteur viral à réplication atténuée, sont conçues pour induire des cellules T CD8+ antigènes spécifiques robustes et des anticorps neutralisant les pathogènes. Vaxwave® et TheraT® sont toutes deux conçues pour permettre une administration répétée tout en maintenant une réponse immunitaire. TheraT®* a le potentiel d'induire des taux de réponse des lymphocytes T CD8+ n'ayant jamais été atteints auparavant dans d'autres approches immunothérapeutiques publiées. Nos vecteurs viraux " standard " ciblent les cellules dendritiques in vivo pour activer le système immunitaire.

Nous venons de terminer avec succès une étude de phase 1 sur un vaccin prophylactique basé sur la technologie Vaxwave® pour la protection contre l'infection au cytomégalovirus. Nous avons commencé le recrutement pour une étude de phase 2 chez des patients séronégatifs au cytomégalovirus qui sont en attente d'une transplantation rénale provenant de donneurs positifs au cytomégalovirus. Afin d'élargir notre portefeuille de maladies infectieuses, nous avons conclu un accord de collaboration et de licence avec Gilead Sciences, Inc. pour la recherche et le développement de traitements fonctionnels contre le VIH et l'hépatite B. Nous construisons un pipeline d'immuno-oncologie exclusif en ciblant les antigènes du cancer à médiation virale, les auto-antigènes et les antigènes de nouvelle génération.

Pour plus d'information, consulter le site internet de la société www.hookipapharma.com.

*Enregistré en Europe; en cours d'enregistrement aux Etats-Unis .

