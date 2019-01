Valneva : premiers objectifs de CA pour 2019

16/01/2019 | 08:12

Suite à la signature d'un nouveau contrat annoncée ce matin, Valneva confirme ses perspectives de chiffres d'affaires et de ventes de produits pour 2018 et publie ses premières perspectives de ventes pour 2019.



Le groupe de biotechnologies confirme que ses ventes de produits se situeront entre 100 et 105 millions d'euros sur 2018. Les autres revenus devraient permettre de faire croître le chiffre d'affaires total jusqu'à un montant estimé entre 110 et 115 millions d'euros.



Valneva prévoit qu'en 2019 ses ventes de produits devrait progresser à un

montant estimé entre 115 et 125 millions. Avec ses autres revenus, attendus stables, son chiffre d'affaires total devrait se situer entre 125 et 135 millions d'euros.



