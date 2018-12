Valneva : procédure accélérée pour un candidat vaccin

24/12/2018 | 12:19

Valneva a annoncé vendredi que la Food and Drug Administration (FDA), l'agence de santé américaine, a accordé le statut de 'Fast Track' à son candidat vaccin contre le Chikungunya, VLA1553.



'Le statut de 'Fast-Track' de la FDA est réservé aux produits en développement ciblant des maladies graves et ayant le potentiel de répondre à un besoin médical non satisfait. Ce statut a été mis en place pour faciliter le développement clinique de nouveaux médicaments et vaccins ainsi qu'accélérer leur enregistrement avec pour objectif l'arrivée plus rapide de produits prometteurs sur le marché', explique Valneva.





