Valneva : prolongation du prêt de la BEI

21/09/2018 | 08:17

Valneva a annoncé jeudi soir l'obtention d'une prolongation d'un an de la durée de tirage du prêt de la banque européenne d'investissement (BEI), prêt de 25 millions d'euros qui avait été accordé en juillet 2016.



La société de biotechnologie n'a, à ce jour, utilisé que 10 millions et dispose désormais d'un délai supplémentaire, jusqu'en juillet 2019, pour utiliser les 15 millions restants, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions suspensives.



Valneva envisage d'utiliser jusqu'à 10 millions des fonds restants d'ici la fin de l'exercice 2018. Il prévoit d'allouer les fonds reçus à l'avancement de ses programmes de R&D, dont son candidat vaccin contre la maladie de Lyme.



