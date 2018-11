Valneva : résultats d'étude positifs contre le virus Zika

20/11/2018 | 08:02

Valneva et Emergent BioSolutions ont annoncé des résultats préliminaires positifs pour l'étude de phase 1 conçue pour évaluer l'innocuité et l'immunogénicité de leur candidat vaccin contre le virus Zika, VLA1601.



Ce candidat vaccin a en effet atteint le critère d'évaluation principal de l'étude en montrant un profil d'innocuité favorable pour toutes les doses et schémas de vaccination testés. Il a aussi démontré être immunogène dans tous les groupes vaccinés.



Cette étude de phase 1 est cofinancée par Emergent et Valneva dans le cadre d'un accord de licence mondiale exclusif signé en juillet 2017, accord qui inclut un droit d'option pour Emergent, exerçable une fois la phase 1 achevée.



