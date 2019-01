Valneva : résultats intermédiaires positifs pour VLA1553

07/01/2019 | 07:35

Valneva a annoncé des résultats intermédiaires positifs de phase 1 pour son candidat vaccin contre le Chikungunya, VLA1553, avec un taux de seroconversion de 100% atteint au 28ème jour après une seule injection du vaccin.



Les résultats ont également montré que 96,5% des sujets présentaient, après vaccination, un minimum de 16 fois plus de titres d'anticorps et une moyenne géométrique élevée des titres d'anticorps. Le profil d'innocuité combiné de tous les groupes a été jugé acceptable.



Valneva prévoit d'obtenir, mi-2019, des données d'innocuité et d'immunogénicité pour chaque dosage du vaccin injecté ainsi que des informations supplémentaires sur la protection des sujets contre une potentielle virémie induite par le vaccin.



