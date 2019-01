Valneva : vers une radiation de la bourse de Vienne

08/01/2019 | 11:54

Valneva a annoncé son intention de mettre fin à sa cotation à la bourse de Vienne afin de se concentrer sur les marchés de capitaux les plus attractifs pour son secteur et d'accroître la liquidité de ses titres en centralisant les transactions sur Euronext Paris.



Pour rappel, ses actions ordinaires sont admises aux négociations sur le 'Prime Market' du marché officiel viennois (Amtlicher Handel) depuis le 28 mai 2013 et ses actions de préférence sont cotées sur le troisième segment de marché de la bourse de Vienne (MTF).



Une période d'au moins trois mois entre la publication de la décision de la bourse de Vienne et la date d'entrée en vigueur de la radiation de la cote est requise, plaçant ainsi potentiellement la date d'effet de la radiation au quatrième trimestre 2019.



